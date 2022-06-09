Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК

Румыния и Азербайджан могут совместно участвовать в проектах, связанных с Южным газовым коридором (ЮГК) и созданием "зеленого моста" между Каспийским морем и Черным морем.

Румыния и Азербайджан могут совместно участвовать в проектах, связанных с Южным газовым коридором (ЮГК) и созданием "зеленого моста" между Каспийским морем и Черным морем.

Об этом Report сообщил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску.

Попеску добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с официальным Баку о поставках азербайджанского газа в Румынию: "Мы хотим стать одним из бенефициаров азербайджанского газа, в связи с этим продолжаются переговоры. Поскольку они не завершены, невозможно раскрыть какую-либо информацию об условиях и объемах".

По словам министра, Румыния также проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере "зеленой энергии": "Мы можем работать над доставкой этой "зеленой энергии" в Европу".

Румынский министр также коснулся прошедшей Бакинской энергетической недели и выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии официального открытия 27-й Международной Каспийской нефтегазовой выставки в рамках Бакинской энергетической недели: "Это было прекрасное мероприятие, и через 3 года после пандемии у нас была возможность встретиться с коллегами с Балкан и из Азербайджана. Я встретился с коллегами из Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Азербайджана. На открытии выставки было озвучено послание президента Ильхама Алиева. Я поддерживаю его взгляды на энергетический сектор".