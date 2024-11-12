Румынский министр: Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить 4 основные проблемы

Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить четыре основные проблемы.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в ходе министерского диалога в рамках СОР29.
Он подчеркнул важное значение данного проекта, совместно реализуемого Азербайджаном, Грузией и Венгрией.
По его словам, для осуществления данного проекта необходимо финансирование, доверие людей, надежный и диверсифицированный промышленный потенциал, а также время.
"Нам необходимо сократить бюрократию, ускорить экологические процедуры, связанные с данным проектом", - добавил министр.