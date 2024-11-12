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Румынский министр: Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить 4 основные проблемы

Румынский министр: Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить 4 основные проблемы Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить четыре основные проблемы.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 18:59
Румынский министр: Для реализации Зеленого энергетического коридора необходимо решить 4 основные проблемы

Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить четыре основные проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в ходе министерского диалога в рамках СОР29.

Он подчеркнул важное значение данного проекта, совместно реализуемого Азербайджаном, Грузией и Венгрией.

По его словам, для осуществления данного проекта необходимо финансирование, доверие людей, надежный и диверсифицированный промышленный потенциал, а также время.

"Нам необходимо сократить бюрократию, ускорить экологические процедуры, связанные с данным проектом", - добавил министр.

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Версия на английском языке Romanian minister: 4 main issues need to be solved to implement Green Energy Corridor
Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı nazir: “Yaşıl Enerji Dəhlizi” üçün 4 problem həll edilməlidir”

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