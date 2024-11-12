Румынский министр: Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить 4 основные проблемы

Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить четыре основные проблемы.

Для реализации "Зеленого энергетического коридора" необходимо решить четыре основные проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в ходе министерского диалога в рамках СОР29.

Он подчеркнул важное значение данного проекта, совместно реализуемого Азербайджаном, Грузией и Венгрией.

По его словам, для осуществления данного проекта необходимо финансирование, доверие людей, надежный и диверсифицированный промышленный потенциал, а также время.

"Нам необходимо сократить бюрократию, ускорить экологические процедуры, связанные с данным проектом", - добавил министр.