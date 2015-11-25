​Румынская компания, оказывающая услуги в сфере нефтегазовой промышленности, закрывает филиал в Азербайджане

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Румынская компания Grup Servicii Petroliere S.A закрывает филиал в Азербайджане.

Как сообщает Report, кредиторам необходимо предъявить требование в течение двух месяцев.

Отметим, что Grup Servicii Petroliere оказывает услуги в сфере нефтегазодобычи на морских территориях.

Компания создана в 2004 году и проводит работы по морскому бурению, капитальному ремонту буровых установок, гидротехническому строительству, прокладке подземных трубопроводов, инжинирингу.