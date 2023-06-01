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Румыния хочет импортировать "зеленую энергию" из Азербайджана

Румыния хочет импортировать "зеленую энергию" из Азербайджана Согласно нашему национальному плану, мы должны быть готовы к поставкам "зеленой энергии" с Каспийского моря на запад Румынии.
Энергетика
1 июня 2023 г. 10:50
Румыния хочет импортировать зеленую энергию из Азербайджана

Согласно нашему национальному плану, мы должны быть готовы к поставкам "зеленой энергии" с Каспийского моря на запад Румынии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на Бакинском энергетическом форуме.

Министр отметил важное значение четырехстороннего соглашения, подписанного Азербайджаном и другими странами-партнерами в Софии.

Он отметил, что есть сложности с источниками энергии: "Мы должны быть готовы к возможному кризису в ближайшие годы, и хотим импортировать электроэнергию из возобновляемых источников".

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Версия на английском языке Romania wants to import green energy from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rumıniya Azərbaycandan "yaşıl enerji" idxal etmək istəyir

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