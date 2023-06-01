Румыния хочет импортировать "зеленую энергию" из Азербайджана

Согласно нашему национальному плану, мы должны быть готовы к поставкам "зеленой энергии" с Каспийского моря на запад Румынии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на Бакинском энергетическом форуме.
Министр отметил важное значение четырехстороннего соглашения, подписанного Азербайджаном и другими странами-партнерами в Софии.
Он отметил, что есть сложности с источниками энергии: "Мы должны быть готовы к возможному кризису в ближайшие годы, и хотим импортировать электроэнергию из возобновляемых источников".