Румыния хочет импортировать "зеленую энергию" из Азербайджана

Согласно нашему национальному плану, мы должны быть готовы к поставкам "зеленой энергии" с Каспийского моря на запад Румынии.

Согласно нашему национальному плану, мы должны быть готовы к поставкам "зеленой энергии" с Каспийского моря на запад Румынии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на Бакинском энергетическом форуме.

Министр отметил важное значение четырехстороннего соглашения, подписанного Азербайджаном и другими странами-партнерами в Софии.

Он отметил, что есть сложности с источниками энергии: "Мы должны быть готовы к возможному кризису в ближайшие годы, и хотим импортировать электроэнергию из возобновляемых источников".