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Руководители SOCAR и "Газпрома" обсудили сотрудничество в газовом секторе

Руководители SOCAR и "Газпрома" обсудили сотрудничество в газовом секторе Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с руководителем российской нефтегазовой компании "Газпром" Алексеем Миллером.
Энергетика
4 июня 2021 г. 15:28
Руководители SOCAR и Газпрома обсудили сотрудничество в газовом секторе

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с руководителем российской нефтегазовой компании "Газпром" Алексеем Миллером.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, двусторонняя встреча состоялась в рамках XXIV Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2021).

Президент SOCAR обсудил с главой "Газпрома" перспективы сотрудничества в газовом секторе. Суть обсуждения не раскрывается. Но возможно, что речь идет о поставках российского газа в Азербайджан.

Напомним, что Азербайджан прекратил импорт газа из России после запуска в эксплуатацию месторождения "Шахдениз". Однако поставки были возобновлены в ноябре 2017 года.

Кроме того, в марте-апреле 2021 года SOCAR обеспечивала на транспортировку российского газа в Грузию для продолжения поставок газа Армении во время планово-предупредительного ремонта на МГП Северный Кавказ - Закавказье.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Qazprom” rəhbərləri qaz sektorunda əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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