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Руководитель проекта: IGB позволит закупать газ из множества новых источников

Руководитель проекта: IGB позволит закупать газ из множества новых источников "Трубопровод IGB имеет значительный потенциал для импорта сжиженного природного газа (СПГ), и мы рассчитываем на новые возможности в этом направлении"
Энергетика
11 декабря 2020 г. 11:27
Руководитель проекта: IGB позволит закупать газ из множества новых источников

Производство и поставка линейных труб для интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB) будут завершены в ближайшие несколько недель согласно графику, и, несмотря на непредвиденные проблемы, вызванные глобальной пандемией.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила руководитель проекта по Болгарии Теодора Георгиева.

Она подчеркнула, что трубопровод IGB позволит Болгарии получать поставки природного газа из более чем одного источника, что неизбежно приведет к повышению надежности поставок и реальной диверсификации источников газа: "Развитие новых маршрутов импорта автоматически повышает конкуренцию, что очень важно для конечных потребителей, которые смогут использовать природный газ по конкурентоспособным ценам".

По ее словам, интерконнектор Греция-Болгария имеет большое международное значение из-за его потенциала для связи с другими крупными проектами, как уже существующими, так и планируемыми, что позволит поставлять природный газ для всего региона из множества новых источников.

"Трубопровод IGB имеет значительный потенциал для импорта сжиженного природного газа (СПГ), и мы рассчитываем на новые возможности в этом направлении. Решение правительства Болгарии участвовать в качестве акционера в терминале СПГ возле Александруполиса стало важным шагом, который поможет IGB выйти на полную мощность. После завершения строительства терминала мы сможем импортировать СПГ и природный газ из разных стран, таких как США, Египет, Израиль и другие. Впереди большие возможности", - сказала Георгиева.

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Версия на азербайджанском языке Layihə rəhbəri: “IGB birdən çox mənbədən qaz tədarük etməyə imkan verəcək”

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