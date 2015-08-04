​РПК пыталась взорвать турецко-иранский газопропровод

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В поселке Элекширт в турецкой провинции Агры обезврежено взрывное устройство, заложенное под турецко-иранским магистральным газопроводом.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу.
Согласно информации, взрывное устройство заложила Рабочая партия Курдистана (РПК).
Взрывное устройство, заложенное под газопроводом, было 5 кг в тротиловом эквиваленте. Как сообщили из провинции Агры, взрывное устройство обезврежено после приостановки подачи газа.
В настоящее время подача природного газа восстановлена. Для усиления безопасности газопровода на место привлечены дополнительные силы безопасности.
Tural İbadlıАвтор новости
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