 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​РПК пыталась взорвать турецко-иранский газопропровод

    Взрывное устройство, заложенное под газопроводом, было 5 кг в тротиловом эквиваленте

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В поселке Элекширт в турецкой провинции Агры обезврежено взрывное устройство, заложенное под турецко-иранским магистральным газопроводом. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу. 

    Согласно информации, взрывное устройство заложила Рабочая партия Курдистана (РПК).

    Взрывное устройство, заложенное под газопроводом, было 5 кг в тротиловом эквиваленте. Как сообщили из провинции Агры, взрывное устройство обезврежено после приостановки подачи газа. 

    В настоящее время подача природного газа восстановлена. Для усиления безопасности газопровода на место привлечены дополнительные силы безопасности. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi