​Royal Dutch Shell приступил к бурению шельфа Аляски в Арктике

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Энергетическая компания Royal Dutch Shell приступила в четверг к буровым работам в Чукотском море на шельфе Аляски в поисках нефти, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что первый бур направлен к морскому дну. У Royal Dutch Shell есть время до 28 сентября для того, чтобы сделать скважины в двух секторах в надежде открыть крупное месторождение нефти.

Нынешние работы ведутся двумя нефтяными платформами на участке Burger Prospect. Он находится на расстоянии в 100 километрах к северо-западу от береговой линии Аляски, глубина моря в этом месте достигает 43 метра.

Согласно подсчетам Геологической службы США, в Арктике находятся еще не обнаруженные нефтяные месторождения с общими запасами в 90 млрд. баррелей извлекаемой нефти. Это составляет 13% общемировых неразведанных запасов нефти.