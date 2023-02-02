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Ровшан Наджаф встретился с президентом компании TPAO

Ровшан Наджаф встретился с президентом компании TPAO Сегодня президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией компании “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı” (TPAO) во главе с президентом Мелихом Ханом Билги.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 18:25
Ровшан Наджаф встретился с президентом компании TPAO

Сегодня президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией компании “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı” (TPAO) во главе с президентом Мелихом Ханом Билги.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение крепкими дружескими и братскими отношениями между нашими странами, стратегическим партнерством на высоком уровне, было отмечено, что сотрудничество быстро развивается по всем направлениям, в том числе в энергетической сфере.

Компания TPAO, являющаяся одним из первых иностранных инвесторов в нашей стране, за прошедшие годы успешно сотрудничала с SOCAR в таких стратегически важных проектах, как “Азери-Чираг-Гюнешли”, “Шахдениз”, “Баку-Тбилиси-Джейхан”, “Южно-Кавказский трубопровод”.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о деятельности SOCAR в Турции, проекте Южного газового коридора, а также по различным темам, представляющим взаимный интерес.

В заключение между SOCAR и TPAO был подписан ряд документов о сотрудничестве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRövşən Nəcəf TPAO şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

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