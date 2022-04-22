Ровшан Наджаф: В этом году по ЮГК экспортировано более 4 млрд кубометров азербайджанского газа

Ровшан Наджаф:”в этом году в Турцию и Европу экспортировано более 4 млрд кубометров азербайджанского газа"

С даты ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), имеющего важное стратегическое и экономическое значение для транспортировки азербайджанского газа, по состоянию на 1 апреля этого года прокачано 26,13 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом написал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф на своей странице в Facebook.

По его словам, в первом квартале текущего года по этому трубопроводу транспортировано 4,01 млрд кубометров азербайджанского газа на турецкий и европейский рынки.