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Ровшан Наджаф: В этом году по ЮГК экспортировано более 4 млрд кубометров азербайджанского газа

Ровшан Наджаф: В этом году по ЮГК экспортировано более 4 млрд кубометров азербайджанского газа Ровшан Наджаф:”в этом году в Турцию и Европу экспортировано более 4 млрд кубометров азербайджанского газа"
Энергетика
22 апреля 2022 г. 16:24
Ровшан Наджаф: В этом году по ЮГК экспортировано более 4 млрд кубометров азербайджанского газа

С даты ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), имеющего важное стратегическое и экономическое значение для транспортировки азербайджанского газа, по состоянию на 1 апреля этого года прокачано 26,13 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом написал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф на своей странице в Facebook.

По его словам, в первом квартале текущего года по этому трубопроводу транспортировано 4,01 млрд кубометров азербайджанского газа на турецкий и европейский рынки.

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Версия на английском языке Rovshan Najaf: Over 4 bcm of Azerbaijani gas transported to Turkish and European market in first quarter  
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: “Bu il Türkiyə və Avropaya 4 mlrd kubmetrdən çox Azərbaycan qazı ixrac edilib”

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