Ровшан Наджаф: SOCAR Carbamide увеличил экспорт карбамида на внешние рынки в 8 раз

В первом квартале этого года объем экспорта завода SOCAR Carbamide на внешние рынки вырос в 8 раз, а стоимость - в 33 раза.

В первом квартале этого года объем экспорта завода SOCAR Carbamide на внешние рынки вырос в 8 раз, а стоимость - в 33 раза.

Как сообщает Report, об этом написал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф на своей странице в Facebook.

"Положительное влияние этого на внешнеторговый баланс Азербайджана составило 93 миллиона долларов США", - написал Р.Наджаф.

По его словам, заводом SOCAR Carbamidе реализовано на внутреннем рынке 53,4 тыс. тонн карбамида: ”Это на 224% больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Отметим, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Carbamidе на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, он способен производить 650-660 тысяч тонн карбамида, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа в год. 70% объема производства приходится на экспорт.