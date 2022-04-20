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Ровшан Наджаф: SOCAR Carbamide увеличил экспорт карбамида на внешние рынки в 8 раз

Ровшан Наджаф: SOCAR Carbamide увеличил экспорт карбамида на внешние рынки в 8 раз В первом квартале этого года объем экспорта завода SOCAR Carbamide на внешние рынки вырос в 8 раз, а стоимость - в 33 раза.
Энергетика
20 апреля 2022 г. 15:58
Ровшан Наджаф: SOCAR Carbamide увеличил экспорт карбамида на внешние рынки в 8 раз

В первом квартале этого года объем экспорта завода SOCAR Carbamide на внешние рынки вырос в 8 раз, а стоимость - в 33 раза.

Как сообщает Report, об этом написал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), временно исполняющий обязанности президента компании Ровшан Наджаф на своей странице в Facebook.

"Положительное влияние этого на внешнеторговый баланс Азербайджана составило 93 миллиона долларов США", - написал Р.Наджаф.

По его словам, заводом SOCAR Carbamidе реализовано на внутреннем рынке 53,4 тыс. тонн карбамида: ”Это на 224% больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Отметим, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Carbamidе на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, он способен производить 650-660 тысяч тонн карбамида, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа в год. 70% объема производства приходится на экспорт.

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Версия на английском языке Rovshan Najaf: SOCAR increases urea exports by 8 times
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: “SOCAR Karbamid”in xarici bazarlara ixracı 8 dəfə artıb"

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