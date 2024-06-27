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Ровшан Наджаф: SOCAR активно работает над тем, чтобы превратиться в универсальную энергокорпорацию

Ровшан Наджаф: SOCAR активно работает над тем, чтобы превратиться в универсальную энергокорпорацию SOCAR активно работает над тем, чтобы превратиться из исключительно нефтегазовой компании в универсальную энергетическую корпорацию, включающую в себя возобновляемые источники энергии.
Энергетика
27 июня 2024 г. 11:47
Ровшан Наджаф: SOCAR активно работает над тем, чтобы превратиться в универсальную энергокорпорацию

SOCAR активно работает над тем, чтобы превратиться из исключительно нефтегазовой компании в универсальную энергетическую корпорацию, включающую в себя возобновляемые источники энергии.

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф сказал в ходе Baku Investment Day (Baku ID 2024).

"Компания продолжает производить нефть и газ для обеспечения энергетической безопасности Азербайджана и партнеров страны, однако делает это с учетом устойчивого развития", - сказал он.

Наджаф отметил, что для достижения устойчивости SOCAR внедряет декарбонизацию и сокращение выбросов CO2 во все свои процессы, начиная с инвестиционных и закупочных решений.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: “SOCAR universal enerji korporasiyasına çevrilmək üçün fəal işləyir”

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