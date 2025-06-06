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Ровшан Наджаф рассказал об экологических инициативах SOCAR на конференции в Ашхабаде

Ровшан Наджаф рассказал об экологических инициативах SOCAR на конференции в Ашхабаде Ровшан Наджаф рассказал об экологических инициативах SOCAR на конференции в Ашхабаде
Энергетика
6 июня 2025 г. 11:13
Ровшан Наджаф рассказал об экологических инициативах SOCAR на конференции в Ашхабаде

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф принял участин на Международной научно-практической конференции на в Ашхабаде на тему "Экологические аспекты применения инновационных технологий при разработке углеводородных месторождений".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Наджаф, выступая на конференции, рассказал о ключевых вызовах для устойчивого развития на пересечении энергетики, технологий и экологии.

Говоря о цели SOCAR по достижению "чистого нуля" к 2050 году, инициативах по декарбонизации и шагах, предпринятых в этом направлении, глава компании предоставил информацию о проектах возобновляемой энергии, реализуемых "SOCAR Green" (дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана), низкоуглеродных решениях, а также о работе по мониторингу выбросов метана с помощью спутниковых наблюдательных технологий.

Президент SOCAR отметил, что Азербайджан активно участвует в борьбе с глобальными изменениями климата, и подчеркнул, что проведение такого престижного мероприятия, как COP29, в Баку является ярким показателем серьезного подхода страны к экологическим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR 2050-ci ilədək “xalis sıfır” hədəfinə çatmaq üçün görülən işləri Türkmənistanda təqdim edib

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