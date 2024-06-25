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Ровшан Наджаф обсудил с Equinor сотрудничество в рамках ONS Conference 2024

Ровшан Наджаф обсудил с Equinor сотрудничество в рамках ONS Conference 2024 Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская компания Equinor обсудили возможности сотрудничества.
Энергетика
25 июня 2024 г. 16:41
Ровшан Наджаф обсудил с Equinor сотрудничество в рамках ONS Conference 2024

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская компания Equinor обсудили возможности сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа и главного вице-президента Equinor Джузеппины Рагоне было обсуждено возможное участие SOCAR в ONS Conference 2024, которая пройдет в Норвегии в августе.

На встрече обсуждался Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере декарбонизации, подписанный в декабре прошлого года, была подчеркнута важность взаимного обмена опытом.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın “ONS Conference 2024"də iştirakı ilə bağlı “Equinor”la müzakirələr aparılıb

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