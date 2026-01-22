Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ровшан Наджаф: Декарбонизация проигрывает в конкуренции за инвестиции

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 15:14
    Ровшан Наджаф: Декарбонизация проигрывает в конкуренции за инвестиции

    Декарбонизация сегодня уступает в борьбе за инвестиции другим секторам экономики, прежде всего высокотехнологичным отраслям с быстрым и понятным возвратом капитала.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума 2026 (WEF 2026).

    По его словам, для объективной оценки ситуации необходимо рассматривать энергопереход как в межотраслевом, так и во внутриотраслевом разрезе.

    "Если говорить о межотраслевой конкуренции, то в последние два года мы наблюдаем крайне сильное давление со стороны других сфер. Сегодня наиболее привлекательными для инвесторов являются искусственный интеллект (ИИ) и дата-центры, которые потребляют колоссальные объемы электроэнергии. Наши расчеты и прогнозы двухлетней давности не учитывали столь резкого роста спроса на электроэнергию со стороны ИИ и центров обработки данных. В результате финансирование проектов в этих сферах привлекается очень легко: финансовые институты, банки, частные и крупные инвесторы охотно идут на такие сделки. В условиях межотраслевой конкуренции декарбонизация, на мой взгляд, проигрывает", - заявил глава SOCAR.

    Он также отметил, что внутри самой энергетической отрасли капитал направляется прежде всего в сегменты с гарантированными или четко прогнозируемыми денежными потоками.

    "Инвестиции идут туда, где есть понятная коммерческая модель, например, соглашения о закупке электроэнергии (PPA). Можно вкладываться в солнечную или ветровую энергетику, электромобили или аккумуляторы - по этим направлениям существует устойчивый спрос и ясная экономика проектов. В то же время другие сегменты декарбонизации, не обладающие достаточной коммерческой привлекательностью с точки зрения финансовых институтов, продолжают испытывать острую нехватку инвестиций", - добавил Р. Наджаф.

