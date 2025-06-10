Ровшан Исмаилов: Фиксированный тариф на газ не увеличивает финансовую нагрузку

Ровшан Исмаилов: Фиксированный тариф на газ не увеличивает финансовую нагрузку

Фиксированный тариф на газ не увеличивает финансовую нагрузку на потребителей, цель - структурировать постоянные и переменные расходы.

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора Агентства по регулированию энергетических вопросов Ровшан Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса, где обсуждался проект нового закона "О газоснабжении".

По его словам, фиксированный тариф является одним из элементов затратной методологии тарифообразования. "Основная цель его применения - не увеличение финансовой нагрузки. Поскольку поступления субъектам снабжения через тарифы ограничиваются уровнем тарифных расходов. Применение любых дополнительных тарифных элементов не может увеличить тарифные расходы", - сказал он.

Исмаилов отметил, что главная цель введения фиксированного тарифа - правильное структурирование с точки зрения постоянных и переменных расходов: "Например, есть 2 абонента, у одного из которых 1 квартира, а у другого - 2. Но объем потребления у них одинаковый, и они платят одинаковую сумму. Инфраструктурные расходы трех квартир делятся между 2 абонентами. Мы видим более справедливое решение в переходе на фиксированный тариф. Расходы, связанные со счетчиками, будут отнесены к расходам на потребление данного абонента, даже если потребления не будет. Это система, применяемая в международной практике".