Ровнаг Абдуллаев: В проекте "Шахдениз" преимущество отдается местным компаниям и кадрам

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Я благодарен BP, что во всех тендерах в рамках проекта "Шахдениз" она отдает преимущество местным компаниям. Радует, что этот показатель равен примерно 97%". Как передает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии в Бакинской высшей школе нефти (ВВШН).

По его словам, в стране имеется достаточное количество местных кадров в сфере нефтяной промышленности: "Раньше 90-95% работ осуществлялось с помощью иностранных специалистов. Сейчас же основная часть работ в проекте "Шахдениз" стоимостью 20-25 млрд долларов выполняется местными кадрами".

Р.Абдуллаев добавил, что строительство кампуса БВШН завершится к концу года. Глава SOCAR объяснил задержки в строительстве масштабом работ: "Кампус будет больше, чем планировалось. Поэтому окончание работ несколько запаздывает. Однако уже со следующего семестра студенты будут учиться в новом кампусе".