​Ровнаг Абдуллаев: В поселке Масазыр из-под земли бьет сланцевый газ

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр из-под земли бьет сланцевый газ. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев: "Выход газа из-под земли - естественный процесс".

"В поселке Масазыр не проложены газовые линии ПО "Азеригаз". Там есть грязевые вулканы и из-под земли бьет сланцевый газ. Это мы наблюдаем и в храме Атешгях. На Абшероне во многих местах есть подобные очаги. Мы всегда предупреждали, что строить дома на территориях, где расположены скважины, нельзя. Это опасно для жизни людей", - заключил президент SOCAR.