Ровнаг Абдуллаев: "TANAP станет одной из главных артерий региона"

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Иранская сторона не обращалась к странам-участникам Трансанатолийского газопровода (TANAP) по поводу участия в проекте. Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

"Мы рассматриваем TANAP как перспективный проект, который может расширяться. По нему могут транспортировать газ наряду с Азербайджаном, и Иран, Туркменистан, Ирак. TANAP станет одной из главных артерий региона", - подчеркнул президент SOCAR.

Р.Абдуллаев также внес ясность в вопрос влияния на нефтяные цены возвращения Ирана на энергетический рынок после отмены санкций Западом: "Возвращение Ирана на энергорынок пока что не станет причиной высокого роста".