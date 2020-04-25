​Ровнаг Абдуллаев: Сумгайыт снабжается газом по кольцевой системе

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Новая газопроводная линия позволило непрерывно обеспечивать Сумгайытско-Абшеронский кластер газом под высоким давлением.

Как передает Report, об этом на церемонии открытия магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт с участием Президента Ильхама Алиева,

заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

"Сумгайыт обеспечивалось газом из Гарадага по 12-дюймовой линии под давлением 12 атмосфер. Кроме того, для промышленности Сумгайыта была проложена линия на 30 атмосфер от линии Гарадаг-Дигях-ГРЭС "Шимал". Эта линия снабжает газом промышленные предприятия Сумгайыта и карбамидный завод. Возросшая потребность и рост на ГРЭС "Шимал" создавали определенные проблемы в обеспечении Сумгайыта. Газовые возможности для создания крупного промышленного кластера в Сумгайыте были ограниченными, в зимнее время даже ощущалась нехватка. По Вашему указанию было выделено 80 миллионов манатов и проложена новая 60-километровая линия Агдере-Сумгайыт. Это позволило нам непрерывно обеспечивать Сумгайытско-Абшеронский кластер газом под высоким давлением. Появятся хорошие возможности даже и для дальнейшего развития Сумгайыта.

Господин Президент, прокладывая данную линию, мы установили ответвления на перспективу для электростанции "Яшма" и металлургического комбината. Это позволит обеспечить перспективу развития. Господин Президент, строительные работы начались в третьем квартале прошлого года и по Вашему указанию завершились вдвое раньше намеченного срока - за шесть месяцев. Уже можем сказать, что Сумгайыт снабжается газом по кольцевой системе", - сказал Ровнаг Абдуллаев.