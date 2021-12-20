Ровнаг Абдуллаев: Сотрудникам SOCAR повысят зарплаты 

Сотрудникам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) повысят заработные платы.
Об этом Report сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.
"У нас зарплаты повышаются в соответствии с ростом минимальной заработной платы. Со следующего года, вероятно, будет повышение зарплат в SOCAR", - отметил он.
Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым на прошлой неделе, с 1 января следующего года минимальная заработная плата в Азербайджане была повышена на 50 манатов или 20% с 250 до 300 манатов.