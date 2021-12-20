Ровнаг Абдуллаев: Сотрудникам SOCAR повысят зарплаты

Сотрудникам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) повысят заработные платы.

Сотрудникам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) повысят заработные платы.

Об этом Report сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"У нас зарплаты повышаются в соответствии с ростом минимальной заработной платы. Со следующего года, вероятно, будет повышение зарплат в SOCAR", - отметил он.

Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым на прошлой неделе, с 1 января следующего года минимальная заработная плата в Азербайджане была повышена на 50 манатов или 20% с 250 до 300 манатов.