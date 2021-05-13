Ровнаг Абдуллаев: SOCAR - основной поставщик газа в Грузию

За первые три месяца этого года Азербайджан продал Грузии 784 миллиона кубометров газа

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является основным поставщиком газа в Грузию.

Как передает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на Международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, приуроченному к 30-летнему юбилею независимости страны.



По его словам, SOCAR успешно поставляет газ в Турцию, куда уже поставлено около 82 млрд кубометров с месторождения "Шах Дениз", и в том числе свыше 12 млрд кубометров, начиная с 30 июня 2018 года, когда была введена в строй первая очередь расширенного "Южного газового коридора".



Р. Абдуллаев сообщил, что компания начала активно торговать газом в Европе и осуществляет поставки в Грецию, Болгарию и Италию, поставляя на сегодняшний день рекордные 26 млн кубометров газа в сутки.



Напомним, что за первые три месяца этого года Азербайджан продал Грузии 784 миллиона кубометров газа.



По информации президента SOCAR, 31 декабря 2020 года "Южный газовый коридор" протяженностью 3 500 км, инвестиционная стоимость которого составила порядка 33 млрд долларов США, соединил Каспийский регион с Юго-Восточной Европой, охватывая при этом 7 стран и осуществляя большой вклад в энергетическую безопасность Европы и охрану окружающей среды. Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейские рынки.

Южный газовый коридор - проект по расширению Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), а также строительству газопровода TANAP в Турции и расширению газопровода TAP в Европе. Добываемый в рамках этого проекта природный газ, будет доставляться через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и по дну Адриатического моря до Италии по трубопроводам.