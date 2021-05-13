О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ровнаг Абдуллаев: SOCAR - основной поставщик газа в Грузию

Ровнаг Абдуллаев: SOCAR - основной поставщик газа в Грузию За первые три месяца этого года Азербайджан продал Грузии 784 миллиона кубометров газа
Энергетика
13 мая 2021 г. 12:19
Ровнаг Абдуллаев: SOCAR - основной поставщик газа в Грузию
Report/ Firi Salim

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является основным поставщиком газа в Грузию.

Как передает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на Международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, приуроченному к 30-летнему юбилею независимости страны.

По его словам, SOCAR успешно поставляет газ в Турцию, куда уже поставлено около 82 млрд кубометров с месторождения "Шах Дениз", и в том числе свыше 12 млрд кубометров, начиная с 30 июня 2018 года, когда была введена в строй первая очередь расширенного "Южного газового коридора".

Р. Абдуллаев сообщил, что компания начала активно торговать газом в Европе и осуществляет поставки в Грецию, Болгарию и Италию, поставляя на сегодняшний день рекордные 26 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, что за первые три месяца этого года Азербайджан продал Грузии 784 миллиона кубометров газа.

По информации президента SOCAR, 31 декабря 2020 года "Южный газовый коридор" протяженностью 3 500 км, инвестиционная стоимость которого составила порядка 33 млрд долларов США, соединил Каспийский регион с Юго-Восточной Европой, охватывая при этом 7 стран и осуществляя большой вклад в энергетическую безопасность Европы и охрану окружающей среды. Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейские рынки.

Южный газовый коридор - проект по расширению Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), а также строительству газопровода TANAP в Турции и расширению газопровода TAP в Европе. Добываемый в рамках этого проекта природный газ, будет доставляться через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и по дну Адриатического моря до Италии по трубопроводам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rovnag Abdullayev: SOCAR is Georgia's main gas supplier

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi