​Ровнаг Абдуллаев: Скорее всего, BP и в дальнейшем останется оператором АЧГ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Ведутся переговоры по программе будущей разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспия. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что на данный момент специалисты ведут работы в связи с этим и после их завершения будет подписано соглашение: "Оператором АЧГ до 2024 года является компания BP. Скорее всего, BP и в дальнейшем останется оператором блока месторождений".

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чыраг", "Глубоководный Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Срок контракта - 30 лет. Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), ГНКАР (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).