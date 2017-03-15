Ровнаг Абдуллаев: Завершение проектов выведет SOCAR как глобальную компанию на новый уровень развития

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Сейчас мы реализуем крупные проекты, работы над которыми близятся к завершению. Завершение строительства SOCAR Polymer, карбамидного завода в Азербайджане и нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции откроет большие финансовые возможности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на сегодняшней церемонии награждения 41 работника нефтяной промышленности в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября 2016 года.

Р.Абдуллаев отметил, что завершение проектов выведет SOCAR как глобальную компанию на новый уровень развития.