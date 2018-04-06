Ровнаг Абдуллаев: Первая продукция с новых месторождений будет получена в 2020-2021 годах

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Полагаю, что первая продукция с новых месторождений будет получена в 2020-2021 годах".

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту партии "Ени Азербайджан".

"Наши нефтяники полны решимости сохранить стабильной добычу нефти и нарастить добычу газа за счет развития "Карабаха", "Умид-Бабека", "Абшерона" и других перспективных площадей. Принят ряд важных решений по разработке новых месторождений".

По его словам, совместно с компанией Total стартовали работы на месторождении "Абшерон", начато освоение месторождения "Умид". Президент SOCAR отметил начало основного этапа проектирования в связи с планами разработки нефтегазового месторождения "Карабах": "SOCAR за счет собственных ресурсов успешно осуществляет бурение скважин с аномально высоким давлением и высокой температурой на глубине более 6 тыс. метров".