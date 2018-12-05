Ровнаг Абдуллаев: Обязательства по национализации в действующих в Азербайджане нефтегазовых компаниях исполняются на высоком уровне

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Уровень исполнения обязательств по национализации в действующих в Азербайджане нефтегазовых компаниях достаточно высок".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии, посвященном 5-летию программы национализации в нефтегазовой промышленности.

Он отметил, что если в 2013 году в компании BP Exploration, а также компаниях-подрядчиках и субподрядчиках показатель национализации достигал примерно 77%, уже к концу 2018 года 90% сотрудников являются национальными кадрами.

"Мы докладываем президенту, который является автором программы национализации в нефтегазовом секторе, и в последние пять лет постоянно держал данный вопрос в центре внимания, что благодаря совместным усилиям министерства труда и социальной защиты населения, Государственной миграционной службы и SOCAR проделанные работы принесли свои плоды", - добавил Р.Абдуллаев.