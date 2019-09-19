Ровнаг Абдуллаев: Оборот SOCAR за последние 10 лет вырос более чем в 26 раз

За последние 10 лет оборот Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличился более чем в 26 раз, а основная часть доходов получена за пределами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, опубликованной в газете "Азербайджан":

"Наши зарубежные активы, терминалы, порты, заводы, перерабатывающие, нефтехимические, логистические комплексы, АЗС и станции технического обслуживания в Грузии, Турции, Украине, Румынии, Швейцарии, Австрии и ОАЭ, являющиеся собственностью государства, приносят стабильные дивиденды стране и служат укреплению ее экономической мощи. SOCAR от имени азербайджанского государства является крупнейшим иностранным инвестором Турции. Продукция, производимая на отстроенном и сданном в эксплуатацию в прошлом году нефтеперерабатывающем заводе STAR в Турции, поставляется в качестве сырья для нашего крупнейшего актива – Petkim, что способствует дальнейшему развитию нашей бизнес-сети в соседней стране".

Он отметил, что за последние 10 лет активы SOCAR увеличились более чем в 4 раза, а общие денежные средства и их эквиваленты - почти в 9 раз.