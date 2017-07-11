Ровнаг Абдуллаев: Мы планируем получить первый газ с "Абшерона" в 2019 году

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Мы готовимся к разработке высокими темпами месторождений “Умид”, "Бабек". Не осталось никаких препятствий для первой фазы разработки месторождения "Абшерон"". Об этом в интервью Report заявил глава Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, подготовлены все договоренности в связи с первой фазой разработки месторождения "Абшерон": "Мы ожидаем получения первого газа с "Абшерона" в 2019 году. Для этого в сентябре плавучая буровая установка Гейдар Алиев начнет бурение первой скважины на "Абшероне". Думаю, мы сможем получать 1,5 млрд кубометров газа в первой фазе проекта. В конце этого года начнем думать о второй фазе, которая ожидается в 2022-2023 годах. Это еще более крупная фаза, с которой планируем получить дополнительно около 5 млрд кубометров газа".

Президент SOCAR отметил, что в скором времени начнутся работы на нефтяном месторождении "Карабах": "К концу года мы планируем завершить работы по проектированию на нефтяной структуре "Карабах", и в следующем году начать разведку и эксплуатацию. Максимум до 2021 года мы получим первую нефть с "Карабаха". Согласно контракту, подписанному с компанией BP, на мелководной части "Абшерона" проведены 3D сейсмические работы. Уже обнаружено несколько небольших структур, к разработке которых мы приступим".

"Другой контракт с BP связан с "Шафаг-Асиман". Там завершены 3D сейсмические работы. Вы знаете, что все буровые установки заняты. Как только появится окно, на "Шафаг-Асиман" будут проведены первое разведочное бурение. Предположительно, это крупнейшее газовое месторождение, что и должно подтвердить бурение. В будущем мы планируем провести определенные работы на структурах "Нахчыван" и "Зафар-Машал", - добавил Р.Абдуллаев.