​Ровнаг Абдуллаев: Газовое соглашение между Турцией и Азербайджаном не нуждается в пересмотре

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "В настоящее время не ожидается пересмотр условий газового соглашения между Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что как турецкая, так и азербайджанская сторона имеют право на ревизию документа: "Однако пока необходимости в этом нет".

"Газовые контракты основаны на долгосрочной стратегии и подписываются как минимум на 25 лет. По условиям таких договоров в определенные периоды стороны могут воспользоваться правом на ревизию. При изменении условий рынка или других процессах одна сторона обращается к другой по вопросу пересмотра договора. Это относится и к газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией. В 2007 году Азербайджан воспользовался правом на ревизию и обратился по вопросу пересмотра цен. Турецкая сторона пошла навстречу, и цены были урегулированы в соответствии с условиями рынка. Сейчас я не вижу необходимости в пересмотре условий", - добавил глава SOCAR.