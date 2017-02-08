Рост нефтяных запасов США в шесть раз превысил прогноз

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю со 2-го по 8-е февраля увеличились на 14,23 млн баррелей, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,5 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, это показали данные Американского института нефти (API).

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня, 8 февраля, подтвердит или опровергнет цифры от API.

Согласно прогнозам EIA, запасы сырой нефти должны повыситься на 2,529 млн, запасы бензина - на 1,071 млн, дистиллятов - на 0,3 млн баррелей.

Отметим, что после опубликования данных API вчера, 7 февраля, цена на нефть марки Brent снизилась на 2,5% - до 54,58 доллара за баррель. Траектория движения нефтяных цен окончательно определится после выхода отчета EIA и данных Baker Hughes о количестве буровых установок в США 10 февраля.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что нисходящий тренд по нефтяным ценам продолжится и Brent может подешеветь до 50 долларов/баррель. Однако падение цен ниже 45 долларов за баррель в ближайшей перспективе не ожидается. Максимум цен может установиться на отметке 65 долларов за баррель.