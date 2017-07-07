Рост добычи в США спровоцировал падение цен

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти в США выросла за неделю с 24 по 30 июня увеличилась на 88 тыс. баррелей или 2,7% и достигла 9,338 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Администрацию энергетической информации (EIA) Минэнерго США, несмотря на снижение запасов в США за отчетный период больше прогнозируемого, цены на нефть начали падение. Отметим, что коммерческие запасы нефти в стране снизились на 6,299 млн баррелей, хотя аналитики предсказывали снижение всего лишь на 2 млн баррелей. Запасы бензина в США упали на 3,699 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,8 млн баррелей. Снижение ежесуточной добычи привело к сокращению импорта нефти. За отчетную неделю импорт составил 7,742 млн баррелей в день, что на 0,274 млн баррелей или 3,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что цены на нефть сорта Brent в краткосрочной перспективе стабилизируются в диапазоне 45-50 долларов/баррель. Затем цены будут регулироваться в зависимости от новостей с рынка нефти. Согласно прогнозам, в последнем квартале года нефть будет продаваться по 40-45 долларов/баррель, в 2018 году - 30-40 долларов/баррель. Причина кроется в снижении глобального спроса из-за замедления китайской экономики.