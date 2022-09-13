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Рост добычи нефти в США в этом году может составить 0,66 млн баррелей в сутки

Рост добычи нефти в США в этом году может составить 0,66 млн баррелей в сутки Прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ее рост может составить 0,66 млн баррелей в сутки, до 11,91 млн баррелей в сутки, в 2023 году ожидается повышение показателя до 12,73 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 сентября 2022 г. 17:12

Прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ее рост может составить 0,66 млн баррелей в сутки, до 11,91 млн баррелей в сутки, в 2023 году ожидается повышение показателя до 12,73 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском отчете ОПЕК.

В предыдущем, августовском, докладе ОПЕК прогнозировала рост на 0,68 млн баррелей в сутки. Таким образом, организация понизила оценку на 30 тыс. баррелей в сутки.

Организация отмечает, что текущий прогноз учитывает текущие темпы инфляции, продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и сложности в части обслуживания нефтяных месторождений. Сезон ураганов на побережье Мексиканского залива США также является источником неопределенности прогноза.

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