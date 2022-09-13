Рост добычи нефти в США в этом году может составить 0,66 млн баррелей в сутки

Рост добычи нефти в США в этом году может составить 0,66 млн баррелей в сутки

Прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ее рост может составить 0,66 млн баррелей в сутки, до 11,91 млн баррелей в сутки, в 2023 году ожидается повышение показателя до 12,73 млн баррелей в сутки.