Рост добычи нефти в США в этом году может составить 0,66 млн баррелей в сутки

Прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ее рост может составить 0,66 млн баррелей в сутки, до 11,91 млн баррелей в сутки, в 2023 году ожидается повышение показателя до 12,73 млн баррелей в сутки.
Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском отчете ОПЕК.
В предыдущем, августовском, докладе ОПЕК прогнозировала рост на 0,68 млн баррелей в сутки. Таким образом, организация понизила оценку на 30 тыс. баррелей в сутки.
Организация отмечает, что текущий прогноз учитывает текущие темпы инфляции, продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и сложности в части обслуживания нефтяных месторождений. Сезон ураганов на побережье Мексиканского залива США также является источником неопределенности прогноза.