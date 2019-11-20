Россия продолжит работать с ОПЕК+

Россия намерена продолжить сотрудничать со странами ОПЕК+ в рамках соглашения по стабилизации мирового рынка нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

"Россия влияет на мировой энергетический рынок, серьезным образом влияет, но наибольшего эффекта мы достигаем тогда, когда работаем вместе с другими производителями. Только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков. В этом смысле мы будем продолжать работать с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, со странами ОПЕК в рамках системы, которая была создана за последние годы, - ОПЕК+", - сказал глава государства.

По словам В.Путина, у России и ОПЕК+ общая задача, несмотря на "споры по каким-то незначительным элементам". "Задача заключается в том, чтобы рынок был сбалансированным, приемлемым как для производителей, так и для потребителей, и, самое главное, чтобы он был прогнозируемым", - заключил президент РФ.

В.Путин также подчеркнул, что Россия никогда не будет использовать варварские способы добычи сланцевой нефти, которые угрожают экологии. "Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти являются без всякого преувеличения варварскими. Они уничтожают экологию, в некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча, несмотря на все возможные экономические преимущества, нам не нужна, мы на это не пойдем никогда", - сказал он.

"У нас есть возможности и на шельфе, и на территориях, на земле, поэтому такой острой необходимости (добывать сланцевую нефть) нет. И потом, что самое главное, нет необходимости увеличивать предложение на мировом рынке", - пояснил В.Путин.

Он отметил, что добыча сланцевой нефти в США, по мнению российских экспертов, "вышла на полку" и есть ограничения для ее роста. "Они становятся экспортерами, мы это прекрасно видим, понимаем. Они занимают определенные ниши, но не наши. Мы не прогнозируем серьезного роста [добычи]", - сказал глава государства.

Россия всегда будет ответственным участником мирового энергетического рынка, подчеркнул В.Путин.

"Мы чувствуем себя спокойно, уверенно и будем развиваться. Будем развивать свою собственную энергетику, добычу и нефти, и газа. Будем совершенствовать эту добычу, мы будем работать над уменьшением потребления, над энергоэффективностью нашей экономики в целом", - заключил президент России.