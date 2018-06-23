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    Россия приветствует решение ОПЕК по увеличению добычи на 1 млн баррелей

    Александр Новак: Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на мониторинговом комитете

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Россия приветствует решение ОПЕК по увеличению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки по сделке ОПЕК+.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил российский министр энергетики Александр Новак.

    "Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на мониторинговом комитете. Это соответствует сегодняшним представлениям о том, что нужно делать на рынке. Я думаю, что на данном этапе 1 млн баррелей, - это разумно", - сказал А.Новак.

    В свою очередь министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи заявил, что ожидает достижения договоренности о повышении добычи нефти на сегодняшней встрече ОПЕК+.

    Отметим, что Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 21 июня вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. Накануне ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. Сегодня данный вопрос будет рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

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