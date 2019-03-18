Замминистра энергетики: Россия привержена реализации соглашения ОПЕК+

"Россия привержена реализации соглашения ОПЕК+, о чем свидетельствуют показатели добычи нефти в стране, и продолжит усилия по сотрудничеству в этой области".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на открытии 13-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК+ в Баку.

По словам П.Сорокина, решение, принятое странами ОПЕК+ в декабре прошлого года, обеспечило стабильность на рынке нефти: "Это решение также создает почву для устойчивого развития нефтяного рынка в будущем. Россия поддерживает принятые в декабре решения".