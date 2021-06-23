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Россия может ввести запрет на экспорт бензина

Россия может ввести запрет на экспорт бензина Поручено проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в III квартале
Энергетика
23 июня 2021 г. 11:54
Россия может ввести запрет на экспорт бензина

Ситуация на топливном рынке пока в полной мере не стабилизирована, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Как передает report со ссылкой на angi, в этой связи вновь подымается вопрос о запрете экспорта нефтепродуктов из России.

По словам российского чиновника, текущая ситуация находится под влиянием конъюнктуры мировых рынков, в частности, растущих нефтяных котировок. «Это давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои обязательства. В то же время, ситуация пока в полной мере не стабилизирована», — отметил вице-премьер.

По итогам обсуждения с представителями нефтегазовых компаний Александр Новак поручил Минэнерго РФ совместно с ФАС России проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в III квартале 2021 года. Кроме того, ФАС поручено разработать соответствующий инструмент по контролю за исполнение поручения со стороны участников топливного рынка. Изменения в совместный приказ ведомств «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов» должны быть внесены в правительство до 15 июля 2021 года, указано на сайте кабмина.

Кроме того, ФАС России совместно с АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ) подготовят изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами, предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.

«Необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке, — подчеркнул зампред правительства. — Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры».

Напомним, что о введении временного запрета на экспорт топлива в России впервые заговорили в апреле 2021 года.

Российская Федерация является крупнейшим поставщиком дизтоплива и автогаза в Украину.

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