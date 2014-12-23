Россия может снизить цены на продаваемый Украине газ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Официальная Москва готова обсудить с Киевом вопрос о снижении цены на продаваемый Украине природный газ".

Как сообщает Report, об этом заявил РИА "Новости" министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, украинская сторона не обращалась к России по этому поводу: "После марта мы готовы продавать Украине газ по льготной цене. Однако, до сих пор от украинской стороны не поступало обращений. При отсутствии скидки, с апреля месяца, цена на каждые 1000 кубометров продаваемого Украине газа составит 440 долларов".