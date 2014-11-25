​Россия, Мексика, Венесуэла и Саудовская Аравия намерены координировать цены на нефть

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министры энергетики Саудовской Аравии, России, Мексики и Венесуэлы договорились на четырехсторонней встрече в Вене координировать действия в нефтяной сфере и встретиться через три месяца, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы, бывший министр энергетики Рафаэль Рамирес.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости", текущие цены на нефть министры считают слишком низкими и неприемлемыми.

Участники переговоров разделяют точку зрения о ситуации на мировом рынке нефти, подчеркнул Рамирес.

"Все согласились, что цена плохая. Мы продолжим работать. Цена всех волнует", — сказал Рамирес, покидая встречу. При этом справедливой ценой он назвал $100 за баррель.

Переговоры прошли накануне заседания представителей государств — членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), на котором возможно принятие решения о том, сохранить ли текущий уровень добычи или снизить его с целью поддержания цен на мировом рынке.