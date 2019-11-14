Россия лидирует по экспорту нефти и электроэнергии в Китай

Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что Россия также лидирует по экспорту электроэнергии.

"Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в КНР - 67 млн тонн поставок по 2018 году стоимостью более 35 млрд долларов, это рост к 2017 году на 27,4%. Экспорт угля по итогам 2018 года составил 27,6 млн тонн, что на 7,6% больше 2017 года. Мы также являемся лидером по экспорту в КНР электроэнергии. В 2018 году экспорт электроэнергии составил 3,1 млрд кВт/ч", - сказал Новак.

Новак отметил интерес России к развитию отношений с китайской стороной таких компаний, как "Новатэк", "Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть" и "Сибур Холдинг".

«Большие перспективы для развития российско-китайского сотрудничества представляет и освоение нефтегазоносных провинций Арктики», - сообщил глава Минэнерго.

Кроме того, глава Минэнерго отметил успешное взаимодействие стран в сфере электроэнергетики и мирного атома.