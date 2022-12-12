Россия, Казахстан и Узбекистан обсудили возможности газотранспортных систем

Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, а о создании газового союза разговоров не было.

Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, а о создании газового союза разговоров не было.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"На самом деле вопрос строительства газового союза не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества, скажем, Казахстана с РФ, Казахстана и Узбекистана. В трехстороннем формате не обсуждался, мы обсуждаем технические возможности наших систем - газотранспортных и так далее", - сказал он журналистам в кулуарах расширенного заседания правительства.

Министр добавил, что вопросы сотрудничества в газовой сфере требуют согласования всех трех сторон. "Это рабочие вопросы, поэтому о создании какого-то союза абсолютно не было разговоров", - добавил он.