Владимир Путин: Россия намерена к 2035 году выйти на уровень производства СПГ в 120 млн тонн в год

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия планирует в ближайшие полтора десятилетия нарастить ежегодное производство сжиженного природного газа до 120 - 140 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава государства сказал в среду на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2019».

"Мы рассчитываем к 2035 году выйти на уровень производства СПГ в 120 - 140 млн тонн в год", - сказал В.Путин.

Кроме того, он отметил важность использования всех механизмов для балансировки рынка нефти с участием всех стран.

По его словам, при балансировке рынка нефти необходимо достигнуть результата, который устроил бы и производителей, и потребителей.

Россия открыта для конструктивного международного партнерства в области энергетики, добавил президент.