​Россия Иран и Азербайджан выступают за развитие сотрудничества в газовой сфере

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Россия, Азербайджан и Иран выступают за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере природного газа.

Как передает Report, об этом говорится в декларации, принятой по итогам трехстороннего саммита в Баку.

"Стороны отмечают важный вклад, который Россия, Азербайджан и Иран вносят в устойчивое функционирование региональных и международных рынков природного газа, и выступают за дальнейшее расширение сотрудничества в этой сфере, в том числе путем обмена технологиями в области добычи, транспортировки и поставки природного газа. В этой связи они будут и дальше укреплять сотрудничество и взаимодействие на международных площадках, а также в двусторонних и трехсторонних форматах", — следует из текста документа.

Москва, Тегеран и Баку также полагают, что "широкое применение природного газа в качестве экономически эффективного и экологически чистого вида топлива поможет значительно снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду, а также будет способствовать реализации положений Парижского соглашения по сокращению выброса парниковых газов".

Страны договорились, что "будут поддерживать усилия по интеграции региональных транспортно-коммуникационных возможностей в целях создания экологически безопасной и экономически выгодной транспортной инфраструктуры".

"Стороны примут эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры в целях расширения имеющихся возможностей осуществления перевозок пассажиров и грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг". Стороны будут и далее на взаимовыгодной основе содействовать реализации новых проектов по соединению железных дорог в рамках развития и повышения эффективности международного транспортного коридора "Север-Юг", — отмечается в декларации.