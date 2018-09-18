Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, договоренность стала одним из итогов переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее В.Путин сообщил, что одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию.

Глава государства подчеркнул, что энергетика является важной сферой взаимодействия двух стран.

Отметим, что действующий договор о поставках российского газа в Венгрию истекает в 2020 году. В преддверии переговоров Путина и Орбана глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что параметры поставок газа на 2019 год согласованы, а главной задачей переговоров станет определение объемов и цены на 2020 год. Кроме того, он заявил, что Венгрия рассчитывает продолжить закупать российский газ и после 2020 года.