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Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба

Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают деликатные вопросы безопасности газового хаба.
Энергетика
28 января 2023 г. 10:33
Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба

Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают деликатные вопросы безопасности газового хаба.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Результатом совместных усилий стала инициатива [президента России] Владимира Путина о создании на территории Турции газового "хаба". В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные. С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в свете взрывов на "Северных потоках".

Сыромолотов также выразил уверенность в том, что общими усилиями Москве и Анкаре удастся "успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности существующих и будущих энергетических объектов".

Замглавы МИД РФ назвал энергетику одной из наиболее успешных сфер российско-турецкого взаимодействия. "Настрой Анкары на дальнейшее качественное углубление связей на данном направлении обусловлен положительным опытом двусторонней кооперации при строительстве газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", надежностью России как поставщика "голубого топлива", - отметил он.

Напомним, что вчера глава Министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил о том, что Анкара планирует в течение года начать эксплуатацию газового хаба.

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