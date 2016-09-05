Россия и Саудовская Аравия подписали заявление по стабилизации рынка нефти

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении стран, подписанном министром энергетики России Александром Новаком и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халедом бен Абдель Азиз аль-Фалехом.

В своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных расходов в нефтедобычу, в частности в геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

"С учетом вышеизложенного министры отметили особую важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между крупнейшими странами-производителями в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. В этой связи министры договорились действовать совместно или в кооперации с другими производителями нефти", - говорится в заявлении.

Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.