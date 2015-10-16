​Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Север-Юг"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики России Александр Новак и министр нефти и природных ресурсов Пакистана Хакан Аббаси подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" из Карачи в Лахор.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", проект будет реализован российской компанией "РТ - Глобальные Ресурсы", которая входит в госкорпорацию "Ростех". На данный момент ведутся изыскания по маршруту газопровода и проектно-инженерные работы.

Газопровод протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м в год будет связывать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.

"Россия и Пакистан имеют давний успешный опыт сотрудничества, еще с советских времен. Строительство газопровода "Север - Юг" выводит торгово-экономическое сотрудничество России и Пакистана на новый уровень", - отметил Новак.

Как ожидается, пакистанская сторона обеспечит предоставление прав на использование земельных участков, необходимых для строительства газопровода, и выполнение исследований и работ, связанных с определением маршрута следования трассы газопровода.