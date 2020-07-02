Россия и Азербайджан подпишут меморандум в сфере энергетики

Россия и Азербайджан подпишут меморандум в сфере энергетики

Объем инвестиций российских компаний в энергетический сектор Азербайджана по данным на 1 апреля этого года, составил 4 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов заявил в ходе международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая проводится в четверг в онлайн-формате международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

Министр отметил участие российской компании "Лукойл" в крупных проектах в сфере топливно-энергетического комплекса, наличие планов сотрудничества с компаниями "Роснефть" и "Газпром".

Министр энергетики Азербайджана отметил, что Азербайджан и Россия активно сотрудничают в сфере транзита нефти. По его словам, в январе-мае объем транзита российской нефти по основному экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан составил 990 тыс. тонн.

Министр подчеркнул, что министерства энергетики обеих стран готовятся к подписанию меморандума в сфере энергетики: "Уверен, что подписание документа позволит расширить сотрудничество в данной отрасли".