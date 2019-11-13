Россия как минимум до 2040 года останется крупнейшим в мире экспортером газа, при этом вторую строчку к 2025 году займут США, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом ежегодном докладе World Energy Outlook.

Как передает Report со ссылкой на доклад МЭА, Россия и Ближний Восток сохранят свою роль крупнейших регионов по экспорту газа, но новые экспортеры увеличат свою долю на рынке.

При этом позицию крупнейшего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) к 2040 году будет занимать Катар, конкуренцию которому на протяжении прогнозируемого периода будут составлять Австралия и США.

«Австралия краткосрочно обойдет Катар как крупнейший экспортер СПГ в мире, а США к 2025 году станут вторым по величине экспортером газа после России», — также отмечает агентство.

По прогнозу МЭА, Россия к 2030 году увеличит экспорт газа на 26% с уровня 2018 года до 290 млрд кубометров, а к 2040 году — еще на 16% до 336 млрд кубометров.