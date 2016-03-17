Российский министр назвал сроки стабилизации цен на нефть

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Минэнерго России выступает за заморозку добычи нефти до конца года, однако четких договоренностей между нефтедобывающими странами по этом вопросу пока нет. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава ведомства Александр Новак.

"Нет четкого срока. Мы в апреле [на встрече в Дохе] обсудим сроки", — сказал Новак.

Министр выразил уверенность, что нефтяной рынок может стабилизироваться максимум через девять месяцев после заморозки добычи. "В конце 2016 — начале 2017 года могли бы увидеть уже баланс спроса и предложения и стабилизацию рынка нефти", — приводит его слова ТАСС.