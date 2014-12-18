Российский министр допустил вероятность резкого отскока цен на нефть

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Рынки найдут естественное равновесное состояние, в том числе по цене на нефть, заявил министр в интервью газете "Ведомости", говоря о прогнозе на 2017 год. "Знаете, если бы нефть снижалась с пика в 115 долларов до 85-90 долларов, можно было бы предположить, что это очень надолго, что это часть долгосрочного тренда, а при падении со 115 долларов до 60 долларов с высокой степенью вероятности цена отскочит", – сказал министр. Всякое резкое снижение, по его мнению, – это вероятность последующего резкого повышения. "И наоборот", – добавил Улюкаев.

Глава Минэкономразвития допустил возможность в ближайшее время "совершенно других ценовых параметров". "Это будет очень благоприятно для экономики и для бюджета домашних хозяйств, что важнее", – отметил собеседник издания.

Улюкаев отметил комплекс мер, "улучшающих условия для бизнеса": мораторий на ухудшение налоговых условий, ограничение проверок, проектное финансирование. Все это, по его мнению, "должно заработать".

На предложение охарактеризовать ситуацию в российской экономике министр ответил: "Наверное, "кризис" – правильное слово". "Правильное тем, что у него нет четкого определения: у стагнации, у рецессии есть, а у кризиса – нет", – пояснил он.

Сейчас Россия переживает сочетание трех кризисов, отметил Улюкаев. "Первый кризис – структурный: структура экономики такова, что воспроизводит в расширенном масштабе издержки. Это экономика постоянно растущих издержек: будь то тарифы естественных монополий, будь то соотношение зарплат с производительностью труда, будь то регуляторные, транзакционные издержки, будь то издержки на фондирование на кредитном рынке. Все издержки постоянно растут, и их рост кратно превосходит рост экономики", – говорит министр.

"Вторым кризисом" он назвал часть обычного делового цикла, который связан с ограничениями по спросу, третьим – геополитический кризис, связанный с механизмом санкций, контрсанкций и пр. "Их сочетание в одно время в одном месте и дает те негативные эффекты, которые мы обсуждаем", – заключил министр.

"В части структурного кризиса это результат недореформированной экономики и всего того, что мы не сделали", – заявил министр. "Не снизили макроэкономические издержки – а это издержки и пенсионной системы, и социальной сферы, что означает сейчас дополнительные обязательства по фонду социального страхования, медицинского страхования", – перечислил Улюкаев. "Мы сами каждый раз, делая какие-то движения, готовили этот кризис. То, что произошло сочетание трех кризисов вместе, – это случайность, но то, что база была подготовлена, – это закономерность", – заявил он.

Говоря о введенных против России западных санкциях, Улюкаев высказал мнение, что ограничительные меры имеют долгосрочный характер. "Я был плохим прогнозистом, когда полагал, что санкции не введут или что введут ненадолго", – признал он. "Когда принимается американский закон, его потом очень трудно изменить – это, похоже, на десятилетия", – сказал министр, напомнив об одобрении конгрессом США "Акта о поддержке свободы Украины", который предполагает введение дополнительных санкций против России, отмечает Report со ссылкой на РБК..